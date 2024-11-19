Адвокат-дебошир проткнул нос ручкой посетителю магазина в Москве

Столичный адвокат-дебошир с ножом напал на покупателей магазина «Перекресток» на востоке Москвы, проткнул одному из посетителей нос ручкой, а также пытался вынести кассу, сообщает Mash .

Инцидент произошел в магазине в Тюменском проезде. Валерий К. зашел в помещение около полудня и потребовал отдать ему наличные деньги из кассы. Получив отказ, он показал адвокатское удостоверение и начал кричать, что является военным пенсионером.

Один из покупателей попытался усмирить неадеквата. В ответ на это адвокат проткнул ему нос ручкой. На помощь посетителю кинулись другие покупатели и охрана, но агрессивный мужчина вытащил нож и начал им размахивать.

Спустя несколько минут на место происшествия прибыли правоохранители. Полицейские пригрозили открыть огонь по дебоширу. Только после этого адвокат успокоился.

В Сети также есть отзывы от клиентов адвоката. По их словам, мужчина часто выпивает, а еще не выполняет свои профессиональные обязанности.

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