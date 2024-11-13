SHOT: пьяный сантехник попытался украсть ребенка в магазине Смоленской области

В одном из магазинов в Вязьме Смоленской области пьяный слесарь-сантехник пытался похитить пятилетнего мальчика, пока его отец занимался выбором продуктов питания, пишет SHOT .

Нетрезвый 41-летний слесарь-сантехник по имени Павел увидел мальчика, который стоял недалеко от отца, увлеченного выбором продуктов питания. После этого мужчина подошел к ребенку, крепко схватил за руку и потащил к выходу.

Сначала пятилетний мальчик молчал, так как не понял, что происходит, поэтому отец не заметил, что его сына кто-то куда-то повел. Но уже рядом с выходом ребенок начал громко кричать и плакать.

На крики малыша сбежались сотрудники магазина и испуганный отец. Несостоявшийся похититель бросил ребенка и скрылся с места преступления. Мотивы поведения нетрезвого слесаря-сантехника теперь выясняют компетентные органы.