Следственный комитет России выяснил, что Украина сумела завербовать для участия в военных действиях на стороне ВСУ граждан из 70 государств, пишет ТАСС .

Ведомство собрало достаточно доказательств фактов вербовки более 3 тыс. человек, которые принимали участие в боевых действиях на стороне киевского режима.

«Следователями Следственного комитета в суд уже направлено 296 уголовных дел в отношении 458 военнослужащих ВСУ и наемников. По результатам их рассмотрения вынесено 250 приговоров. 32 подсудимым назначены пожизненные сроки лишения свободы», — рассказал на сессии Петербургского международного юридического форума замглавы СК РФ Александр Федоров.

Ранее в Сети распространилась информация, что киевский режим привлек к военным действиям на своей стороне около 60 наемников, которые общаются между собой на французском языке. Все иностранцы прибыли в порт в Одессе.

Военкор Борис Рожин во второй половине июня сообщил, что российские военнослужащие успешно ликвидировали колумбийского наемника ВСУ. По его данным, Йисон Хименес приехал на Украину в январе 2024 года.