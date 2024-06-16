Военкор Рожин сообщил о ликвидации колумбийского наемника ВСУ в зоне СВО

«Йисон Хименес приехал на Украину в январе 2024 года пострелять русских», — написал Рожин в своем Telegram-канале.

При каких обстоятельствах иностранец погиб, он не уточнил.

Ранее российские бойцы взяли в плен французского наемника ВСУ в районе Липцов в Харьковской области. Обнаруженный наемник просил не стрелять в него на французском: «Ne tirez pas!».

Вооруженные силы РФ продолжают проведение специальной военной операции, которая началась 24 февраля 2022 года.