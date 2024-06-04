Ne tirez pas! : француз сдался российским военным
Российские бойцы взяли в плен французского наемника под Харьковом
Российские бойцы взяли в плен французского наемника ВСУ в районе Липцов под Харьковом, пишет «Известия» в своем Telegram-канале.
На видео боевик в военной форме с шевроном в виде французского флага пытается скрыться от россиян.
Обнаруженный наемник просит не стрелять в него на французском: «Ne tirez pas!».
Ранее в украинской Раде объявили, что первые инструкторы, направленные президентом Франции Эммануэлем Макроном, уже прибывают в расположение ВСУ.