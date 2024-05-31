Депутат Рады: группа французских инструкторов едет на Украину

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В Раде рассказали, что французские инструкторы уже находятся в пути на Украину

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* сделал заявление о прибытии на Украину французских инструкторов. Он отметил, что первая группа иностранных наставников уже находится в пути, сообщает РИА Новости .

Политик написал в своем личном блоге, что, по данным его источников, первая группа французских инструкторов уже направляется на Украину.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о подписании документов, легализующих посещение французскими инструкторами учебных центров на Украине. Он приветствовал инициативу Франции направить своих военных на помощь украинским военнослужащим.

Также ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон выступил за удары оружием НАТО по военным объектам в России. Французский лидер заявил, что поставки Киеву дальнобойных вооружений не являются эскалацией украинского конфликта.

*внесен в список террористов и экстремистов в России.