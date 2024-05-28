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Макрон выступил за удары западным оружием по военным объектам в России

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что поддерживает разрешение Украине наносить удары по военным объектам на территории РФ, с помощью которых атакуют Киев, сообщает ТАСС.

По данным РИА Новости, Макрон уверен, что поставки Киеву дальнобойных вооружений, которые способны поражать военные объекты РФ, не являются эскалацией украинского конфликта.

Французский лидер уточнил, что Украине должны позволить нейтрализовать военные объекты, с которых запускаются ракеты и наносятся удары по Киеву.

«Но они не должны иметь права поражать другие цели в России, очевидно, гражданские объекты или другие военные объекты», — сообщил он.

Ранее сообщалось, что французские власти передали киевскому режиму восстановленные дальнобойные ракеты SCALP, которые подлежали утилизации.