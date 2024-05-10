Стало известно, откуда Макрон достал ракеты для Киева

Как сообщает французское радио RFI, на военных складах Франции находились ракеты с подходящим к концу сроком хранения, которые все еще были пригодны к использованию. Также в арсенале ВС Франции находились «коконы» с ракетами, с которых сняли детали для поддержания в боеспособном состоянии других ракет SCALP.

Из материала следует, что ракеты были восстановлены за 3 месяца. Стоимость работ составила четверть цены нового боеприпаса.

Французские ракеты SCALP являются аналогом британских ракет Storm Shadow. Дальность полета ракет составляет около 300 км.

Ранее стало известно, что Власти Соединенных Штатов 10 мая объявят об очередном выделении пакета военной помощи Украине. В него войдут снаряды для системы ПВО Patriot, ракеты для переносных ЗРК Stinger, БМП Bradley и др.