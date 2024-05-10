США планируют объявить о новом пакете помощи Украине

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Власти США 10 мая объявят об очередном выделении пакета военной помощи Украине. В него включат снаряды для системы ПВО Patriot, ракеты для переносных ЗРК Stinger, БМП Bradley, сообщает ТАСС .

Источники Politico рассказали, что в данный пакет включат и самодельные взрывные устройства типа MRAP, ракеты для противотанковых комплексов Javelin и иные снаряды. США планируют отправить лежащее на складах вооружение.

Общая стоимость данного пакета помощи составит 400 млн долларов.

По данным Reuters, в новый пакет войдут артиллерия, снаряды для ЗРК малой и средней дальности NASAMS, бронетехника, а еще стрелковое оружие для ВСУ.