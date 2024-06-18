В Одессу прибыли около 60 наемников, разговаривающих на французском языке

Около 60 наемников, которые разговаривают на французском, приехали в порт Одессы на трех катерах, сообщает РИА Новости .

В пророссийском подполье уточнили, что прибывшие экипированы и вооружены. Они разговаривали между собой на французском языке.

Наемников заметили в порту 9 июня. После того, как иностранные военные прибыли в порт, они рассредоточились по городу. Из мест проживания бойцы стараются не выходить. Помимо этого, они избегают любых контактов с местными жителями.

Ранее, 17 июня, власти Харькова и Одессы заявили о взрывах.