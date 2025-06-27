Катер совершил резкий маневр: подробности падения мальчика в воду в Химках
Мальчик упал в воду в Химках из-за резкого маневра катера
Фото - © ГУ МЧС РФ по МО
При катании по каналу им. Москвы в Химках пятилетний ребенок выпал из катера в результате резкого маневра, сообщает Mash.
Ранее сообщалось, что ребенок упал из-за столкновения двух судов.
По предварительной информации, за штурвалом катера Chris-Craft Corsair 32 был бизнесмен, отец малыша. В ходе семейной прогулки мужчина набрал скорость и совершил резкий маневр, поэтому мальчик выпал в воду.
Ребенка сразу подхватило и унесло течение в канале, а катер с его родителями врезался в берег.
Спасатели все еще ищут мальчика, но пока безрезультатно. К поискам также присоединились водолазы.