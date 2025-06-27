Пятилетний мальчик выпал с катера в Химках. Его не могут найти даже спасатели
Mash: в Химках пятилетний мальчик выпал с катера в канал и исчез
Фото - © Telegram-канал Mash
Катер столкнулся с судном в канале имени Москвы в подмосковных Химках. Во время аварии за борт выпал пятилетний мальчик — его до сих пор не могут найти, утверждает Mash.
Два маломерных судна столкнулись на высокой скорости. На месте происшествия работают спасатели, однако им до сих пор не удается найти выпавшего с катера ребенка.
Информации о наличии других пострадавших пока не поступало. Прочие обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее в Тверской области катер насмерть сбил девушку, которая каталась на сапборде по Волге. Водитель плавсредства не заметил спортсменку из-за темноты — все произошло ночью.