Пятилетний мальчик выпал с катера в Химках. Его не могут найти даже спасатели

Mash: в Химках пятилетний мальчик выпал с катера в канал и исчез

Катер столкнулся с судном в канале имени Москвы в подмосковных Химках. Во время аварии за борт выпал пятилетний мальчик — его до сих пор не могут найти, утверждает Mash .

Два маломерных судна столкнулись на высокой скорости. На месте происшествия работают спасатели, однако им до сих пор не удается найти выпавшего с катера ребенка.

Информации о наличии других пострадавших пока не поступало. Прочие обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее в Тверской области катер насмерть сбил девушку, которая каталась на сапборде по Волге. Водитель плавсредства не заметил спортсменку из-за темноты — все произошло ночью.