Катер насмерть сбил девушку на сапборде на Волге в Тверской области

Ночная прогулка по Волге на сапборде для жительницы Тверской области обернулась смертью. Водитель катера не заметил девушку в темноте и сбил ее, сообщает МЧС России .

На опубликованных фото видно, что катер, наехавший на девушку, был небольшим. Однако столкновение сапборда с плавсредством оказалось смертельным, горожанка погибла на месте.

Сотрудники МЧС России просят граждан не забывать о правилах безопасности и не выходить в акваторию в темное время суток и при условиях плохой видимости. Даже при прогулках на сапборде на человеке должен быть спасательный жилет.

Спасатели напомнили, что категорически запрещено выходить на воду любым способом в состоянии алкогольного опьянения.

На момент публикации заметки неизвестно, была ли прогулка погибшей девушки в чьей-то компании или она отдыхала роковой ночью одна. Все обстоятельства случившегося выясняются.