Катер с людьми загорелся в бухте в Приморье
Фото - © Telegram-канал 112
В бухте Миноносок в Приморье загорелся катер, но люди, которые были на борту, отказались от помощи, сообщает Vl.ru.
Как рассказали очевидцы, несколько членов экипажа сразу после ЧП покинули катер, они спрыгнули воду, а некоторые остались. От судна валил дым.
В пресс-службе регионального главка МЧС отметили, что сведений о возгорании к ним не поступало. В тушении катера подразделения не задействованы.
Других подробностей о происшествии нет.
Ранее прогулочный теплоход загорелся в московских Печатниках. Пожар начался на нижней палубе.