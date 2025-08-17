сегодня в 12:05

Катер с людьми загорелся в бухте в Приморье

В бухте Миноносок в Приморье загорелся катер, но люди, которые были на борту, отказались от помощи, сообщает Vl.ru .

Как рассказали очевидцы, несколько членов экипажа сразу после ЧП покинули катер, они спрыгнули воду, а некоторые остались. От судна валил дым.

В пресс-службе регионального главка МЧС отметили, что сведений о возгорании к ним не поступало. В тушении катера подразделения не задействованы.

Других подробностей о происшествии нет.

Ранее прогулочный теплоход загорелся в московских Печатниках. Пожар начался на нижней палубе.