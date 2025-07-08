Прогулочный теплоход загорелся в московских Печатниках

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SHOT: теплоход с 1500 литрами топлива загорелся в Печатниках

Прогулочный теплоход «Егорий» с 1500 литрами топлива вспыхнул в московских Печатниках. На место направлены все экстренные службы, сообщает SHOT .

Пожар начался на нижней палубе судна в 06:45 утра. Густой черный дым повалил из окна кормового трюма.

По предварительным данным, площадь пожара составляет 20 кв. м. К месту направлены экстренные службы, в том числе пожарно-спасательный корабль «Полковник Чернышев».

Команда прогулочного катера смогла самостоятельно эвакуироваться. О пострадавших пока информации нет.