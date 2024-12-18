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К месту столкновения поездов под Мурманском выехали автобусы для эвакуации

Для эвакуации пассажиров поезда, столкнувшегося с грузовым составом в Мурманской области, к месту ЧП были отправлены автобусы, сообщил губернатор региона Андрей Чибис в Telegram-канале .

Был создан оперативный штаб по аварии. Уже подготовлены места для размещения эвакуированных людей. Помимо автобусов, к вылету готовится вертолет территориального центра медицины катастроф.

По словам Чибиса, в результате аварии есть пострадавшие. Спасатели и медики оказывают им помощь.

Губернатор отметил, что он прервал свою командировку в Москве и готовится к полету в Мурманск.

Ранее сообщалось, что из-за столкновения поездов пострадали как минимум 14 человек. 10 из них перевозят в Кандалакшскую ЦРБ. Еще четверым оказывают помощь на месте.

Грузовой и пассажирский поезд столкнулись в среду на станции в Мурманской области. Предварительно, у грузового состава отказали тормоза.