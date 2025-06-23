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Юрий Антонов опроверг информацию о своей госпитализации в Москве

Народный артист России Юрий Антонов опроверг появившуюся в СМИ информацию о своей госпитализации в Москве, сообщает ТАСС .

Ранее SHOT писал, что легендарного музыканта госпитализировали из-за диагностированного заболевания сердца. Антонов якобы самостоятельно обратился к врачам, когда почувствовал боли в груди.

«Не правда, меня не госпитализировали. Просто плохо себя чувствую, но погода такая: то дождь, то солнце. Дома нахожусь», — заявил певец.

Юрий Антонов получил широкую известность благодаря своими хитами «Поверь в мечту», «Нет тебя прекрасней», «Крыша дома твоего» и другим.