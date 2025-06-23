Юрий Антонов госпитализирован в Москве

Антонов самостоятельно обратился к врачам, когда почувствовал боли в груди. Кардиолог осмотрел 80-летнего артиста и принял решение о госпитализации. Сейчас певец чувствует себя лучше, он продолжает лечение дома.

Артист известен своими хитами «Поверь в мечту», «Нет тебя прекрасней», «Крыша дома твоего» и так далее. Он также является композитором, поэтом и актером озвучивания.

Ранее нападающего «Реала» Килиана Мбаппе госпитализировали в США. Футболисту поставили диагноз острый гастроэнтерит.