Юрий Антонов госпитализирован в Москве
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Народного артиста России Юрия Антонова госпитализировали в Москве. У легендарного музыканта диагностировали заболевание сердца, сообщает SHOT.
Антонов самостоятельно обратился к врачам, когда почувствовал боли в груди. Кардиолог осмотрел 80-летнего артиста и принял решение о госпитализации. Сейчас певец чувствует себя лучше, он продолжает лечение дома.
Артист известен своими хитами «Поверь в мечту», «Нет тебя прекрасней», «Крыша дома твоего» и так далее. Он также является композитором, поэтом и актером озвучивания.
Ранее нападающего «Реала» Килиана Мбаппе госпитализировали в США. Футболисту поставили диагноз острый гастроэнтерит.