Килиана Мбаппе госпитализировали с острым гастроэнтеритом

Из-за инфекции Мбаппе пришлось изолировать в отдельном номере. Футболист пропустил один матч, присутствие на следующем 22 июня также под вопросом. Ему предстоит обследоваться и пройти курс лечения.

«Мы не знаем, будет ли он на втором матче. Посмотрим, как он будет восстанавливаться в ближайшие дни», — сказал главный тренер «Реала» Хаби Алонсо.

Ранее телеведущая, модель и блогер Виктория Боня рассказала о своих романах с футболистами. Звезда вспомнила, как целовалась с 17-летним Мбаппе в Монако.