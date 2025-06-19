«Напились в Монако»: Боня рассказала, как целовалась с 17-летним Мбаппе

Телеведущая, модель и блогер Виктория Боня рассказала о своих романах с футболистами. Звезда вспомнила, как целовалась с 17-летним Килианом Мбаппе, сообщает Sports .

Боня призналась, что знакома со многими футболистами. Футболку Криштиану Роналду она подарила ребятам из детского дома, хотя его она лично не знает. А вот с Мбаппе и Неймаром знаменитость знакома.

«По ним не скажешь, что 17 лет. Они прилетали в Монако на уик-энд с Неймаром. Мы ходили вместе на ужин. Потом на дискотеку, там напились, и я очухалась от того, что целуюсь с Мбаппе», — вспоминает Боня.

Она отметила, что дальше поцелуя дело не зашло. Телеведущей важно, чтобы между людьми были настоящие чувства, а простые «механизмы» ее не интересуют.

Ранее семейный психолог Наталья Наумова заявила, что любовь Бони к экстремальным видам спорта и восхождениям на горы выглядит не совсем здорово. Это может быть связано с внутренним личностным кризисом.