Сплошной экстрим: психолог оценила стремление Бони к постоянному риску для жизни

Семейный психолог Наталья Наумова заявила, что любовь телеведущей Виктории Бони к экстремальным видам спорта и восхождениям на горы выглядит не совсем здорово: это может быть связано с внутренним личностным кризисом, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Эпоха достигаторства, которая сейчас заставляет многих людей держать себя в тонусе. А Виктория Боня — личность медийная, следовательно, она является своего рода эталоном той формы жизни, к которой многие стремятся», — отметила специалист.

По ее словам, страсть к экстриму также может говорить о скрытой тяге к суициду и желанию доказать себе и миру собственную сверхзначимость.

При помощи риска в спорте и работе человеку удается удерживать внимание на себе и заставлять других переживать за себя. Именно этого пытается добиться Виктория, заключила психолог.