«Я резко выбегаю, перепрыгиваю два пламени»: школьник о поджоге в Красноярске

В Красноярске ученица восьмого класса совершила нападение на преподавателя алгебры, метнув в нее емкость с легковоспламеняющейся смесью. Подробности о происшествии рассказал школьник, который, спасая собственную жизнь, перепрыгнул через два пламени, сообщает «Осторожно, новости» .

По словам мальчика, школьница совершила нападение непосредственно во время урока алгебры. Школьница пронесла в класс бутылку с воспламеняющейся жидкостью, поднесла огонь и плеснула ею в направлении учительницы.

Юноша рассказал, что после этого в классе моментально начался пожар, охвативший весь кабинет, и у двоих учащихся загорелись спины.

«Короче, мы сидели на алгебре. Открывается дверь. Учительница в а***, наша одноклассница в бутылке что-то взяла, бензин либо спирт, либо смешанный бензин и спирт. Поджигает, в сторону учителя разливает. На первые две парты разлила. Весь класс зажегся. Все учебники, тетради, все зажглось абсолютно. У двух моих одноклассников спина загорелась, я встал, убежал в конец класса, возле меня одноклассник со сгоревшей спиной стоит. Я его отталкиваю от себя, передо мной три пламени, я не знаю, что делать. Этот угарный газ просто начинает жестко бить. Я резко выбегаю, перепрыгиваю два пламени, забираю телефон и кричу всем: „Убегаем“», — рассказал мальчик.

Юноша сообщил, что после этого выскочил на улицу без верхней одежды, так как забирать ее времени не было. Затем за мальчиком приехал отец.

Ранее сообщалось, что число пострадавших после нападения восьмиклассницы на школу в Красноярске выросло до шести человек. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии с 50% ожогами тела.

