Извращенец-мигрант попытался сделать фото женщины в туалете в Мытищах

Мигрант предпринял попытку сфотографировать женщину, когда та зашла в кабинку общественного туалета в Мытищах, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Инцидент произошел в ТЦ «Красный кит». Посетительница зашла в общественный туалет и заперлась в кабинке. В какой-то момент она заметила недалеко от себя мужскую руку.

Конечность тянулась к женщине снизу из соседней кабинки. В руке мужчина держал телефон с включенной камерой. Женщина поняла, что неизвестный хотел ее сфотографировать.

Извращенец оказался мигрантом. Потерпевшая обратилась к правоохранителям.

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