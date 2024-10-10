Извращенец-мигрант попытался сделать фото женщины в туалете в Мытищах
Фото - © Медиасток.рф
Мигрант предпринял попытку сфотографировать женщину, когда та зашла в кабинку общественного туалета в Мытищах, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».
Инцидент произошел в ТЦ «Красный кит». Посетительница зашла в общественный туалет и заперлась в кабинке. В какой-то момент она заметила недалеко от себя мужскую руку.
Конечность тянулась к женщине снизу из соседней кабинки. В руке мужчина держал телефон с включенной камерой. Женщина поняла, что неизвестный хотел ее сфотографировать.
Извращенец оказался мигрантом. Потерпевшая обратилась к правоохранителям.
Ранее девушки обнаружили скрытые камеры в съемной квартире в Москве. Хозяин жилья проживал вместе с ними в другой комнате.