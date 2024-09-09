Хозяин жил с ними: девушки обнаружили скрытые камеры в съемной квартире в Москве

Две девушки, живущие в одной съемной квартире вместе с ее владельцем, обнаружили в своих комнатах скрытые камеры. В том числе они были и в ванной, сообщает Baza .

Девушки снимали две комнаты в квартире на улице Народного Ополчения. В третьей комнате жил хозяин жилья, 46-летний Сергей Г.

Одна из девушек заехала в квартиру в конце июля. 7 сентября она обнаружила в ванной подозрительно торчащий из потолка шнур. Квартирантка определила, куда он ведет, и на полке с шампунями нашла скрытую камеру.

Девушка вызвала полицию. Правоохранители осмотрели телефон владельца жилья и нашли там фото и видео девушек, на которых они в том числе были запечатлены в нижнем белье. Всего в квартире было установлено 6 видеокамер.

Трансляция с камер шла хозяину жилья в телефон, компьютер и телевизор. Мужчина не стал отрицать свою вину. Девушки боятся, что извращенец мог выложить изображения и видео с ними в сеть.