Израильский беспилотник атаковал миротворцев ООН в Ливане

сегодня в 23:58

Израильский беспилотник сбросил гранату на патруль Временных сил ООН на юге Ливана в районе поселения Кфаркила, сообщает РИА Новости .

В пресс-службе миротворческих сил отметили, что никто из сотрудников организации не пострадал.

«…израильский беспилотник приблизился к патрулю Unifil вблизи поселения Кфаркила и сбросил гранату», — говорится в сообщении.

Потом израильский танк открыл огонь в направлении миротворческих сил.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт в секторе Газа завершился. Стороны заключили соглашение о прекращении боевых действий.

Спустя несколько дней Израиль заявил о нападении на свою армию в южной части сектора Газа. В ответ израильские ВВС нанесли удары с воздуха по городу Рафах.

