Трамп заявил, что конфликт в Газе закончился

сегодня в 11:38

Трамп в израильском кнессете объявил об окончании войны в секторе Газа

Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт в секторе Газа завершился, сообщает РИА Новости .

По его словам, палестинское движение ХАМАС согласилось выполнять пункт о разоружении, который предусмотрен мирным планом.

Также Трамп оставил запись в гостевой книге парламента Израиля. Он назвал сегодняшний день «великим» и «новым началом».

Ранее семь освобождаемых израильских заложников были переданы Красному Кресту на территории сектора Газа.

