Трамп заявил, что конфликт в Газе закончился
Трамп в израильском кнессете объявил об окончании войны в секторе Газа
Фото - © скриншот
Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт в секторе Газа завершился, сообщает РИА Новости.
По его словам, палестинское движение ХАМАС согласилось выполнять пункт о разоружении, который предусмотрен мирным планом.
Также Трамп оставил запись в гостевой книге парламента Израиля. Он назвал сегодняшний день «великим» и «новым началом».
Ранее семь освобождаемых израильских заложников были переданы Красному Кресту на территории сектора Газа.
