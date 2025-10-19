Израильская армия нанесла авиаудары по Рафаху в секторе Газа

В ответ на нападение на армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) в южной части сектора Газа израильские ВВС нанесли удары с воздуха по городу Рафах, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Times of Israel.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, министр обороны Исраэль Кац и руководители израильской системы безопасности проводят экстренную оценку сложившейся обстановки в телефонном режиме.

На опубликованном в Сети кадре видно, что после удара в Газе в небо поднимались клубы черного дыма. На момент публикации заметки информации о погибших или пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что Израилю передали останки двух погибших в секторе Газа заложников. Они находились в плену у палестинских радикалов.

