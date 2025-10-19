Израиль получил останки двух заложников, погибших в секторе Газа
Израиль получил останки еще двух заложников, погибших в плену у палестинских радикалов в секторе Газа, сообщает РИА Новости.
«Оттуда их переправят в Израиль, где будет проведена церемония с участием главного раввина ЦАХАЛ. Затем тела будут доставлены в Национальный институт судебной медицины при министерстве здравоохранения», — сообщила канцелярия Биньямина Нетаньяху.
Ранее глава движения ХАМАС в Газе Халиль аль-Хайя заявил о предстоящем масштабном освобождении палестинских заключенных из израильских тюрем в рамках выполнения первого этапа мирных договоренностей. Была назначена дата — 13 октября.
Но при этом ХАМАС отказалось принимать участие в церемонии подписания соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Член политбюро движения Хусам Бадран подчеркнул, что в вопросе мирных переговоров они будут полагаться на посредников — Катар, Египет и Турцию.
