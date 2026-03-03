сегодня в 15:40

Израиль заявил, что в Иране убит новый министр обороны

Израильский телеканал 12 распространил информацию о ликвидации нового главы военного ведомства Ирана. Речь идет о генерале Маджиде Ибн Аль-Резе, сообщает РЕН ТВ .

Убитый генерал совсем недавно приступил к исполнению своих обязанностей. Назначение на должность временного руководителя министерства обороны Ирана состоялось 2 марта.

Таким образом, между вступлением в должность и предполагаемой гибелью прошли всего сутки.

Ранее 1 марта 2026 года Иранское телевидение подтвердило гибель министра обороны Ирана Азиза Насирзаде и начальника Генерального штаба Абдольрахима Мусави. В этот же день в Иране был сформирован руководящий совет до избрания преемника Хаменеи.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.