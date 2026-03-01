Подтверждена гибель министра обороны Ирана Насирзаде и начальника Генштаба Мусави
Фото - © Mehr News Agency
Иранское телевидение подтвердило гибель министра обороны Ирана Азиза Насирзаде и начальника Генерального штаба Абдольрахима Мусави, сообщает «Осторожно, новости».
Утром 28 февраля Израиль и США начали военные операции против Ирана. Израиль совершил превентивный удар, после которого Иран начал отвечать и обстреливать в том числе соседние государства, где расположены военные базы США. В КСИР ответили, что базы и военные объекты являются целями для их ударов по Израилю.
В результате ударов погиб 86-летний верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В момент гибели он находился на рабочем месте. В Иране объявили 40-дневный траур и нерабочую неделю.
В воскресенье в Иране сформирован руководящий совет до избрания преемника Хаменеи.
