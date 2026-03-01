В Иране сформирован руководящий совет до избрания преемника Хаменеи

В Иране сформирован руководящий совет, который будет исполнять обязанности верховного лидера до избрания преемника Хаменеи, сообщает ТАСС .

Об этом рассказал Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

Утром 28 февраля Израиль и США начали военные операции против Ирана. По стране начался ракетный обстрел. В КСИР ответили, что базы и военные объекты являются целями для их ударов по Израилю.

В результате ударов погиб 86-летний верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В момент гибели он находился на рабочем месте. В Иране объявили 40-дневный траур и нерабочую неделю.

Ранее КСИР рассказал, что Иран атаковал 27 американских баз, штаб-квартиру Генкомандования израильской армии в Хаккарии.

