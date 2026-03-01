В Иране сформирован руководящий совет до избрания преемника Хаменеи
В Иране сформирован руководящий совет, который будет исполнять обязанности верховного лидера до избрания преемника Хаменеи, сообщает ТАСС.
Об этом рассказал Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.
Утром 28 февраля Израиль и США начали военные операции против Ирана. По стране начался ракетный обстрел. В КСИР ответили, что базы и военные объекты являются целями для их ударов по Израилю.
В результате ударов погиб 86-летний верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В момент гибели он находился на рабочем месте. В Иране объявили 40-дневный траур и нерабочую неделю.
Ранее КСИР рассказал, что Иран атаковал 27 американских баз, штаб-квартиру Генкомандования израильской армии в Хаккарии.
