КСИР заявил об ударе по 27 военным базам США и штаб-квартире ЦАХАЛ

Корпус стражей Исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС страны) заявил, что Иран атаковал 27 американских баз, штаб-квартиру Генкомандования израильской армии в Хаккарии, а еще оборонно-промышленный комплекс в Тель-Авиве, сообщает ИА Регнум .

Кроме того, КСИР пообещал провести еще более мощную атаку на объекты Израиля и Штатов.

Утром 28 февраля Израиль и США начали военные операции против Ирана. По стране начался ракетный обстрел. В КСИР ответили, что базы и военные объекты являются целями для их ударов по Израилю.

В результате ударов погиб 86-летний верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В момент гибели он находился на рабочем месте. В Иране объявили 40-дневный траур и нерабочую неделю.

