Из-за атаки ВСУ в Севастополе пострадали 3 мирных жителя

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Три человека пострадали в ходе ракетной атаки со стороны Украины в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале , что российские военнослужащие успешно отразили ракетную атаку ВСУ, но три мирных жителя получили ранения легкой степени тяжести.

По словам главы Севастополя, всех пострадавших госпитализировали, медики оказывают им всю необходимую помощь. Оперативные службы получают сигналы о падении осколков сбитых украинских взрывоопасных объектов.

«В районе улицы Новикова упал осколок ракеты. В частном доме на Выгонной осколками разбило стекла, пробило крышу дома и потолок. На Жукова также от упавших осколков пострадало несколько домов», — уточнил Развожаев.

Глава региона напомнил местным жителям, что самостоятельно упавшие осколки ни в коем случае поднимать нельзя. В случае их обнаружения следует обратиться за помощью в 112.

Ранее Развожаев сообщил об объявлении в Севастополе ракетной опасности. Позднее он отчитался, что сбиты две воздушные цели ВСУ.