Развожаев: в Севастополе средства ПВО отражают атаку ВСУ

сегодня в 09:22

Развожаев: ВСУ атакуют Севастополь, все службы переведены в боевую готовность

Украина 29 июня атаковала Севастополь, дежурные средства ПВО отражают воздушный удар, об этом в официальном Telegram-канале рассказал губернатор региона Михаил Развожаев.

Глава Севастополя утром в субботу сообщил, что на территории региона объявлена воздушная тревога. Местных жителей попросили быть максимально внимательными и скрыться в убежищах и других безопасных местах.

«Главное — не находиться на открытом пространстве. Основную опасность представляют осколки. Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей», — написал Развожаев.

По словам губернатора, атаку отражают дежурными средствами ПВО. Дополнительная информация уточняется.

Ранее в Севастополе на дне Черного моря после атаки ВСУ нашли два неразорвавшихся снаряда. Водолазы продолжают обследовать дно в районе пляжа «Учкуевка».