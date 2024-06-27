Еще два неразорвавшихся боеприпаса нашли в Севастополе на дне Черного моря

В Севастополе водолазы продолжают обследовать дно Черного моря. Они нашли еще два неразорвавшихся боеприпаса, сообщается в официальном Telegram-канал МЧС России.

Сотрудники специализированного отряда МЧС России работают на пляже «Учкуевка».

На месте трудятся 19 специалистов группы подводного разминирования, 3 автомобиля и плавсредства.

Специалисты уже обследовали половину запланированного района поиска.

В результате мероприятия за сутки в воде обнаружено два суббоеприпаса, всего с начала поиска — три. Они будут уничтожены на месте при соблюдении мер безопасности.

Ранее 23 июня Киев атаковал Севастополь американскими ракетами ATACMS с кассетной боевой частью. Они были сбиты в небе над акваторией, но осколки упали в прибрежной зоне.

По предварительным данным, ранения и травмы получили 153 человека. Погибли четыре человека, в том числе двое детей.