Началась паника: очевидец поминутно вспомнил теракт в Севастополе

Владелец кафе на севастопольском пляже Учкуевка Александр рассказал, как поминутно развивались события 23 июня, в день теракта, сообщает РИА Новости .

По словам Александра, в 12:00 он вместе с сыном открыл кафе, а в 12:15 отдыхающие услышали взрывы, после чего, примерно через 45 секунд, произошел разрыв кассетных снарядов.

В этот момент людей на пляже охватила паника. По словам очевидца, моментально оказались ранены более 100 человек. Уже в 12:30 на место теракта приехали экстренные службы и скорая помощь.

Александр отметил, что даже обычные мирные граждане принимали участие в эвакуации людей, в том числе вывозили раненых с пляжа в больницу.

Уже в 13.15 эвакуация с пляжа была завершена.

По словам мужчины, жители Севастополя чувствовали себя защищенными, хотя и привыкли к сиренам и «прилетам» за эти два года. Однако никто не ожидал, что удары будут наноситься по гражданским.

23 июня ВСУ в 12:15 по мск нанесли удар ракетами ATACMS по Севастополю. 5 воздушных целей были ликвидированы в небе над акваторией, но осколки упали в прибрежной зоне, в результате чего погибло множество людей. Возбуждено уголовное дело по факту теракта.

По предварительным данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них были госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из них двое детей.