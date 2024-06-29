сегодня в 09:33

Развожаев: две воздушные цели уничтожили в Крыму

В Крыму уничтожили две воздушные цели в небе над акваторией и в районе Балаклавы, осколки упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, в районе Ялтинского кольца загорелась трава. Также в Балаклаве осколки повредили крышу жилого дома.

Развожаев напомнил жителям, что об опасных находках нужно сообщать по номеру 112. Спасательные службы оперативно выезжают на места происшествий.

Воздушная тревога была отменена в 9:34 по мск.

Украина 29 июня атаковала Севастополь, дежурные средства ПВО отражают воздушный удар.