Развожаев: две воздушные цели уничтожили в Крыму
Фото - © РИА Новости
В Крыму уничтожили две воздушные цели в небе над акваторией и в районе Балаклавы, осколки упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, в районе Ялтинского кольца загорелась трава. Также в Балаклаве осколки повредили крышу жилого дома.
Развожаев напомнил жителям, что об опасных находках нужно сообщать по номеру 112. Спасательные службы оперативно выезжают на места происшествий.
Воздушная тревога была отменена в 9:34 по мск.
Украина 29 июня атаковала Севастополь, дежурные средства ПВО отражают воздушный удар.