Итальянского актера де Мальо госпитализировали из ГИТИСа

сегодня в 17:50

Из ГИТИСа в Москве в больницу доставили итальянского актера Клаудио де Мальо, сообщает РЕН ТВ .

Де Мальо проводит в вузе мастер-классы. Медики увезли его в прямо из учебного заведения.

Сейчас итальянцу оказывают помощь.

Клаудио де Мальо – актер, режиссер, педагог и драматург, ректор Гражданской академии драматического искусства имени Нико Пепе. Он считается одним из крупнейших специалистов в области комедии дель арте, итальянской комедии масок, мастером выразительных техник театрального языка, танца и пантомимы.

