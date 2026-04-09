Актер Майкл Патрик умер 7 апреля в Северной Ирландии

Актер Майкл Патрик умер 7 апреля в хосписе в Северной Ирландии после борьбы с боковым амиотрофическим склерозом. О его смерти сообщила супруга Наоми Шиэн, передает «Царьград» .

Последние дни он провел в хосписе в окружении семьи и друзей. В феврале 2023 года врачи диагностировали у него боковой амиотрофический склероз (БАС). Болезнь постепенно лишила артиста возможности ходить.

«Его госпитализировали 10 дней назад, и он оставался под заботливым наблюдением опытной команды специалистов. Он мирно ушел из жизни, окруженный близкими и друзьями. Мы испытываем невыразимую боль», — рассказала Наоми Шиэн.

Супруга также отметила, что актер до последнего продолжал работать и вдохновлял окружающих.

«Он прожил невероятно насыщенную жизнь, насыщенную радостью, жизнелюбием и его характерным заразительным смехом. ‘Рыжеволосый титан’. Мы безмерно благодарны всем, кто поддерживал нас в последние годы», — написала она.

Первые проблемы со здоровьем Патрик заметил в 2022 году во время выступлений. Несмотря на диагноз, он продолжил карьеру. За роль Ричарда III в Lyric Theatre в Белфасте артист получил британскую премию The Stage Awards. Эту роль он исполнил, находясь в инвалидной коляске.

