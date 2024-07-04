Исполнителям похищения итальянца Гуидотти пообещали 25 млн рублей

сегодня в 16:08

Исполнителям пообещали заплатить 25 млн рублей за похищение генерального директора российского представительства крупнейшего в Европе производителя технических газов Стефано Гуидотти. Из этой суммы похитители получили 800 тыс. рублей аванса, сообщает Mash.

Остальную часть суммы исполнителям пообещали отдать после похищения. Заказчиком преступления мог стать один из конкурентов гендира SIAD Rus по бизнесу.

Неизвестно, что планировали сделать с итальянцем дальше, однако Гуидотти пытался бороться с похитителями, в результате чего сломал три ребра, получил ссадины и ушибы.

Итальянца похитили 28 июня, его затолкали в белый фургон в центре столицы. Четверых подозреваемых задержали, сейчас идут поиски заказчика.