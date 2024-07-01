Гедиректора представительства европейской компании Гуидотти похитили в Москве

56-летнего бизнесмена схватили и затолкали в BMW — это произошло в 8 часов утра 28 июня на Садовой-Триумфальной улице. Вечером родственники итальянца обратились в полицию с заявлением о пропаже.

Силовики смогли отыскать иномарку в Брянске, она была в нескольких километрах от границы с Украиной. Оперативники поймали похитителей. Ими оказались владелец BMW 22-летний Али З., а также Надир А. и Залумхан И. Всех преступников задержали, предприниматель в порядке.

Зачем похитили иностранца и, скорее всего, пытались вывезти в соседнюю страну, разбираются специалисты.