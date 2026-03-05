Иранская ракета ударила по танкеру США в Персидском заливе

Иран нанес ракетный удар по американскому танкеру на севере Персидского залива. Судно поразили морские пехотинцы Корпуса стражей исламской революции. На данный момент оно горит, сообщает IRIB News Agency .

В стране напомнили, что в военное время в соответствии с международными постановлениями проход через Ормузский пролив находится под контролем Ирана. Американские и европейские суда, не соблюдающие законы, будут поражены.

28 февраля Израиль атаковал Иран. К ударам на стороне Тель-Авива присоединилась армия США. Обмены атаками продолжаются. 4 марта сообщалось, что Иран установил полный контроль над Ормузским проливом. Тегеран запретил проход нефтяных, рыболовных и коммерческих кораблей через акваторию из-за агрессии США и Израиля, но позже эту информацию опровергли.

Сколько продлится американо-израильская операция против главного ближневосточного оппонента и что может сыграть за Иран, читайте в материале РИАМО.

