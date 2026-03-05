В Иране заявили, что не закрывали Ормузский пролив для проходящих судов

Заместитель командующего центральным штабом военного командования «Хатам аль-Анбия» Каюмарс Хейдари в эфире гостелерадиокомпании Ирана заявил, что страна не закрывала Ормузский пролив. Суда проходят в соответствии с международным протоколом, сообщает РИА Новости .

«Мы не закрывали Ормузский пролив, а с проходящими через него судами взаимодействуем согласно международным протоколам», — заявил Хейдари.

Накануне заместитель командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Мохаммад Акбарзаде объявил о закрытии Ормузского пролива из-за конфликта с Израилем и США. В том числе запрет касался нефтяных, рыболовецких и коммерческих судов.

28 февраля США и Израиль начали совместную операцию против Ирана. Под обстрелы попал в том числе Тегеран, есть погибшие среди гражданских. В ответ Иран наносит удары по Израилю и военным базам США.

