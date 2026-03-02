Иран нанес удар по одному из крупнейших НПЗ в мире

Иран нанес удар беспилотниками Shahed-136 по нефтеперерабатывающему заводу ARAMCO в Рас-Таннуре — одному из самых крупных в мире, сообщает Baza .

Работа предприятия приостановлена. На опубликованных в Сети кадрах видно, как над территорией завода поднимается огромный столб серого дыма.

Утром 28 февраля Израиль и США начали военные операции против Ирана. В ответ Тегеран начал обстреливать Израиль и другие государства, в том числе ОАЭ. В Дубае второй день гремят взрывы. Власти закрыли воздушное пространство над страной. Аэропорты Дубая временно перестали принимать и отправлять рейсы. Из-за закрытого неба за границей застряли тысячи россиян.

Из зоны конфликта на Ближнем Востоке в Россию доставили 123 гражданина РФ, их вывезли из Египта и через Азербайджан. 84 россиянина, работавших в Израиле, покинули его через наземные пункты пропуска и перебрались в Египт. Оттуда людей спецбортом МЧС доставили в РФ.

