123 россиянина эвакуировали из зоны конфликта на Ближнем Востоке

Из зоны конфликта на Ближнем Востоке в Россию доставили 123 гражданина РФ, их вывезли из Египта и через Азербайджан, сообщает SHOT .

84 россиянина, работавших в Израиле, покинули его через наземные пункты пропуска и перебрались в Египт. Оттуда людей спецбортом МЧС доставили в РФ.

Кроме того, посольство страны в Баку отметило, что 39 россиян эвакуированы из Ирана через границу с Азербайджаном.

Утром 28 февраля глава Белого дома Дональд Трамп объявил, что США начинают масштабную операцию против Ирана. Затем Израиль совершил превентивный удар, после которого Иран начал отвечать и обстреливать в том числе соседние государства, где расположены военные базы США.

