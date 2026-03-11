Иран нанес новый ракетный удар по Израилю
Иран объявил о новом ударе по территории Израиля, сообщает ТАСС.
По данным СМИ, Иран запустил ракеты в сторону израильской территории. При этом данные о количестве выпущенных ракет пока не приводятся.
Ранее армия обороны Израиля объявила о нанесении новой серии ударов. Атака нацелена на правительственные объекты в Тегеране.
Администрация США обратилась к Израилю с просьбой воздержаться от ударов по энергетической инфраструктуре Ирана, особенно в нефтяной сфере.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.