Иран нанес новый ракетный удар по Израилю

Иран объявил о новом ударе по территории Израиля, сообщает ТАСС .

По данным СМИ, Иран запустил ракеты в сторону израильской территории. При этом данные о количестве выпущенных ракет пока не приводятся.

Ранее армия обороны Израиля объявила о нанесении новой серии ударов. Атака нацелена на правительственные объекты в Тегеране.

Администрация США обратилась к Израилю с просьбой воздержаться от ударов по энергетической инфраструктуре Ирана, особенно в нефтяной сфере.

