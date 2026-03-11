США попросили Израиль не бить по нефтяной инфраструктуре Ирана

Администрация США обратилась к Израилю с просьбой воздержаться от ударов по энергетической инфраструктуре Ирана, особенно в нефтяной сфере, сообщает ТАСС .

По словам израильского чиновника, Вашингтон попросил Тель-Авив заранее уведомлять о любых планируемых атаках на иранские нефтяные объекты.

Причина такой просьбы — намерение президента США Дональда Трампа использовать иранскую нефтяную инфраструктуру после завершения конфликта. Предполагается, что схема может напоминать энергетическое сотрудничество с Венесуэлой после того, как администрация США фактически признала лидера страны Николаса Мадуро.

Ранее Израиль начал наносить удары по правительственным объектам в Тегеране.

