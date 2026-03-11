Израиль начал наносить удары по правительственным объектам в Тегеране

Армия обороны Израиля объявила о нанесении новой серии ударов в столице Ирана. Соответствующее заявление распространила пресс-служба ЦАХАЛ, сообщает ТАСС .

Атака нацелена на правительственные объекты в Тегеране.

«Армия обороны Израиля начала волну ударов по целям иранского режима в Тегеране», — говорится в заявлении.

Ранее разведслужбы Соединенных Штатов выяснили, что Иран планирует минировать судоходные маршруты в Ормузском проливе.

