Разведка США узнала о планах Ирана заминировать Ормузский пролив

Для этих целей иранские власти задействуют небольшие суда, которые способны перевозить от 2 до 3 мин. Хотя точное количество имеющихся у Тегерана мин остается неизвестным, можно предположить, что речь идет о 2 — 6 тыс. единиц производства РФ, КНР и Ирана.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана выдвинул условие для обеспечения свободного прохода через Ормузский пролив. В ответ президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану масштабными ударами в случае блокировки Ормузского пролива.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.