Трамп пообещал удары в 20 раз сильнее, если Иран заблокирует Ормузский пролив

По его словам, если Иран повлияет на остановку нефти через Ормузский пролив, США нанесут удар в 20 раз сильнее, чем было ранее.

Трамп также пообещал уничтожить легко уязвимые цели, что сделает практически невозможным для Ирана «когда-либо снова быть построенным как нация».

Президент США назвал такие действия «подарком» Китаю и всем странам, которые в значительной степени используют Ормузский пролив для транспортировки нефти, выразив надежду, что этот жест будет высоко оценен.

